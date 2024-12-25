علي عمار يضيف 3 أوسمة ذهبية للعراق في بطولة آسيا لرفع الأثقال

شفق نيوز/ تمكن الرباع العراقي علي عمار يسر، يوم الأربعاء، من إحراز ثلاثة أوسمة ذهبية في بطولة آسيا لرفع الأثقال للشباب المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وحقق يسر (وزن +109 كغم) الوسام الذهبي الأول في فعالية الخطف برفعه 185 كغم، وأضاف الذهبي الثاني في فعالية "النتر" برفعه 226 كغم، بينما أحرز الذهبي الثالث في المجموع برصيد 411 كغم.

وبهذا الإنجاز، ارتفع رصيد العراق في البطولة إلى سبعة أوسمة ملونة: خمسة اوسمة ذهبية واثنين نحاسيين، حيث سبق أن أحرز الرباع علي حازم داود وزن 102 كغم ذهبيين ونحاسي، إضافة إلى الوسام النحاسي الذي حققه الرباع حسين زياد وزن 73 كغم.