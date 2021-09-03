علي عدنان يكشف آخر التطورات بشأن إصابته

شفق نيوز / أكد المدافع الأيسر للمنتخب العراقي، علي عدنان، يوم الجمعة، أن إصابته التي تعرض لها على مستوى الركبة في لقاء كوريا الجنوبية أمس، غير مقلقة.

وقال عدنان لوكالة شفق نيوز، إن "إصابته خفيفة بعد أن أكد له ذلك طبيب المنتخب قاسم الجنابي، من خلال الفحوصات الأولية"، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود "فحوصات شاملة بعد وصول بعثة المنتخب إلى قطر، للتأكد من الإصابة بشكل أدق".

وأوضح أن "إصابته لم تكن ناتجة عن احتكاك بلاعب آخر، بل جراء ارتقاء وعند الهبوط أحس بألم في الركبة، ما استدعى تغييره بعد أن عدم تمكنه من إكمال اللقاء".

وطمأن عدنان، الجمهور العراقي بأن الإصابة خفيفة ولا تدعو للقلق، لاسيما بعد الفحوصات الأولى التي أجريت له في كوريا، لافتاً إلى أن "فحوصات تفصيلية سيخضع لها في قطر هي من ستحدد مصير جاهزيته".

وكان المنتخب الوطني الذي تعادل امس مع كوريا سلبياً في مستهل مشواره بالتصفيات الآسيوية، قد وصل مطار بغداد للراحة وصيانة الطائرة وتزويدها بالوقود على أن يغادر مجدداً إلى قطر مساءً".