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علي عدنان يكشف اسباب فسخ عقده مع فانكوفر الكندي

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-04T10:12:57+0000
علي عدنان يكشف اسباب فسخ عقده مع فانكوفر الكندي

شفق نيوز/ كشف علي عدنان لاعب المنتخب الوطني العراقي ونادي فانكوفر الكندي، اليوم الاحد، أسباب عدم تجديد عقده مع ناديه الكندي الذي يلعب في الدوري الأميركي.

وقال عدنان لوكالة شفق نيوز؛ إن إدارة النادي طلبت مني تجديد العقد لكنهم اعتذروا من تجديده في أمريكا مؤكدين أن هنالك إجراءات يصعب عليهم الحصول له على فيزا امريكية على أن يتم التجديد في كندا مما ادى الى رفضه هذه المعاملة للعراقي وقرر عدم التجديد.

وأضاف ان عقده كان لمدة سنتين وانه تلقى عروضا كثيرة من داخل وخارج العراق، لكنه قرر أن يوافق على عقد قدم له من أحد الاندية التركية ولم يفصح عن اسم النادي وسيتم الإعلان عن التعاقد قريبا.

واوضح ان الادارة كانت متمسكة به إلا أنه رفض البقاء وقرر عدم تجديد العقد بشكل نهائي ولم يعود للفريق مجددا، لافتا الى انه اصبح جاهزا للانضمام لصفوف اسود الرافدين وانه سيكون الى جانب زملائه في تحقيق الانجاز والحلم للوصول الى نهائيات كأس العالم وإسعاد الجمهور العراقي المتعطش لرؤية نجوم الكرة العراقية في المونديال المقبل.

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