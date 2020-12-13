علي عدنان يشيد بالتطبيعية.. وبنيان يصفه بـ"ايقونة المنتخب الوطني"

شفق نيوز/ أشاد لاعب المنتخب الوطني علي عدنان، بدور الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة في إنجاح الدوري العراقي الممتاز، فيما أكد رئيس التطبيعية أياد بنيان حاجة المنتخب الوطني لخدمات عدنان.

وقال لاعب المنتخب الوطني علي عدنان لوكالة شفق نيوز؛ انه يرى عملا احترافيا للهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة رغم قصر مدتها والمعوقات التي تواجهها.

وأضاف عدنان؛ أنه لاول مرة يرى الدوري العراقي يسير بخطى صحيحة بنظام احترافي متميز رغم المعوقات التي تقف أمام مسيرة نجاحها.

وتابع كابتن المنتخب الوطني، أنه يرى اهتماماً ملحوظاً من قبل الهيأة بالمنتخبات الوطنية، لافتا إلى أن المنتخب الوطني حظي باهتمام كبير من قبل القائمين على التطبيعية من تهيئة مباريات ودية قوية واقامة معسكرات تدريبية على مستوى عالي، كما تعاملت مع اللاعب العراقي باهمية كبيرة .

وعن تواجده في العراق ، قال الكابتن علي عدنان: "انا في اجازة حاليا وقد وصلت لبغداد منذ ثلاثة أيام لأكون مع اهلي واصدقائي في العراق، ومشاركة المنتخب في مباراته الودية أمام الكويت مباراته أمام لبنان والبطولة الرباعية"، مشيرا إلى أنه سيلتحق بعد أداء لاالمبارييات بنادي "فانكوفر وايت كابس" الكندي، الذي يشارك ضمن منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS).

وبين عدنان: "أجري تماريني بشكل شخصي يومياً ولم انقطع حتى في الاجازة عن التدريبات فلابد ان اكون جاهزا للمباريات الودية المقبلة لمنتخبنا الوطني".

من جانبه؛ قال اياد بنيان رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز؛ إن المنتخب الوطني بحاجة ماسة للكابتن علي عدنان واصفاً اياه بـ "ايقونة المنتخب العراقي".

واضاف بنيان؛ ان الكابتن عدنان أثبت حضوره بجدارة وتمكن من وضع بصمة واضحة في الكرة العراقية، مبينا ان الكابتن يعد من اللاعبين القلائل الذين نجحوا في الاحتراف الاوربي والامريكي بعد ان عكس صورة مشرفة للكرة العراقية في كافة المحافل الاحترافية التي شارك فيها.

ونوه إلى ان الكابتن علي عدنان يستحق اللعب مع اقوى اندية العالم كونه يمتلك مواصفات خاصة لا يمتلكها الكثير من اللاعبين.