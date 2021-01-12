علي عدنان يخضع لفحوصات طبية بعد تعرضه لإصابة

شفق نيوز/ يخضعُ لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم، علي عدنان، إلى الفحوصات الطبية، يوم غد الأربعاء، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الكتف خلال مباراة المنتخب الودية أمام منتخب الامارات والتي انتهت بالتعادل السلبي، الثلاثاء.

وتعرضَ علي عدنان إلى الإصابة بعد عرقلته من قبل لاعبي المنتخب الإماراتي بالقرب من منطقة الجزاء بالدقيقة 51 ، ليغادر الملعب متأثراً بالإصابة، وليحل بدلاً عنه اللاعب ضرغام إسماعيل.

ويعاني الظهير الأيسر للمنتخب العراقي من آلام قوية في الكتف الأيسر، بانتظار الفحوصات الطبية لمعرفة حجم الإصابة التي لحقت به.