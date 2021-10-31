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علي عدنان يتعاقد مع نادي فايله الدنماركي

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-31T13:38:32+0000
علي عدنان يتعاقد مع نادي فايله الدنماركي

شفق نيوز/ كشف مدافع المنتخب العراقي علي عدنان، يوم الاحد، عن تعاقده مع فريق نادي "فايله" الدنماركي لتمثيل فريقه الكروي وهو بانتظار تأشيرة الدخول للالتحاق بالنادي الاوروبي.

وقال عدنان لوكالة شفق نيوز، انه اتفق بشكل رسمي مع النادي الدنماركي من اندية الدرجة الممتازة في الدوري الدنماركي، لتمثيل فريقة الكروي لموسم واحد.

واشار الى انه يأمل ان يكون اضافة للفريق، مبينا انه تم الاتفاق مع ادارة النادي على جميع امور الانتقال وانه سيغادر الى الدنمارك فور حصوله على التأشيرة التي أخرت التحاقه.

يشار الى ان علي عدنان احترف في موسمه الاخير مع فريق نادي فانكوفر وايتكابس الناشط بالدوري الامريكي، وانهى عقده معه لينتقل الى فايله الدنماركي.

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