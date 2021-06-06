علي عدنان: نحترم منتخب كمبوديا وهدفنا النقاط الثلاث

شفق نيوز/ أكد لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم، علي عدنان، يوم الاحد، جاهزية أسود الرافدين لخوض مباريات التصفيات الاسيوية المزدوجة بعد غياب دام لعام ونصف العام بسبب جائحة كورونا.

وقالَ عدنان، في المؤتمر الصحفي لمباراة كمبوديا الذي اقيم في العاصمة البحرينية المنامة، وتابعته وكالة شفق نيوز، "نحترم كثيراً منتخب كمبوديا، ونتطلع لتحقيق الفوز والمضي بالدفاع عن صدارة المجموعة الثالثة".

واضاف "نحن جاهزون لمباريات التصفيات، وجميع اللاعبين بأتم الجاهزية رغم الغيابات الاضطرارية في صفوفنا بغياب اللاعبين علي فائز لإصابته بفيروس كورونا، وكذلك غياب سعد ناطق للإيقاف".

وتابع عدنان "لا توجد مباراة سهلة، نلعب في ظروفٍ مختلفة، ومنتخب كمبوديا يلعب من دون ضغوط، كسب النقاط الثلاث سيحفزنا بقوة قبل مباراتي هونغ كونغ وإيران لحسم صدارة المجموعة الثالثة".