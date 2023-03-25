علي عدنان: مواجهة العراق مع روسيا ستعود بالفائدة على المنتخبين

شفق نيوز/ أكد لاعب المنتخب العراقي علي عدنان يوم السبت، ان المواجهة بين منتخبي العراق وروسيا ستعود بالفائدة على الفريقين.

وقال عدنان وبحكم التجربةِ التي خاضها في روسيا، إن "كرة القدم في روسيا متطورةٌ، والدوريات هنا على مستوياتٍ عاليةٍ سواء في دوري الدرجة الأولى أو الثانية، ومعظم الأندية تمتلك لاعبين مهمين، وهذا ما كنت أعكسه بالحديث عن وضع الكرة الروسيّة مع زملائي لاعبي المنتخب الوطنيّ كون معظم المتابعين للكرة حول العالم قد تكون الصورة لديهم غير واضحةٍ عن روسيا".

ونوه عدنان إلى أن "مواجهةَ الغد أمام روسيا ستعود بالفائدةِ على كلا المنتخبين في الوقت الحالي". متمنياً أن يقدم المنتخبان ما يليق بسمعتهما الدوليّة.

وأضافَ المحترف في صفوف روبن قازان الروسي: أن مواجهةَ الغد هي الأولى لمنتخبِ العراق بعد الظفر بلقب خليجي 25 ، وبالتالي التمس المعنوياتَ العالية من زملائي للظهور بأداءٍ جيدٍ، وتحقيق نتيجة إيجابية.

ويخوض المنتخب العراقي ونظيره الروسي مباراة تجريبية يوم غد الأحد، في إطار خطة وضعها مدرب المنتخب العراقي كاساس.