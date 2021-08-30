علي عدنان: انا لاعب حر ويحق لي التعاقد ومنتخبنا مستعد لملاقاة كوريا

شفق نيوز/ أكد علي عدنان لاعب المنتخب العراقي يوم الاثنين، أن المنتخب يتمتع بمعنويات عالية لاسيما بعد مغادرته الحجر والانتقال لفندق الاقامة في سيئول.

وقال عدنان في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة لشفق نيوز؛ ان الفريق يتمتع بمعنويات عالية لاسيما بعد الانتقال الى محل الإقامة الجديد والانتهاء من مرحلة الحجز الصحي الذي استمر يوما لحين التأكد من المسحات، مشيرا إلى أن المنتخب العراقي جاهز ومستعد للقاء نظيره الكوري الجنوبي.

وبشأن عدم التحاق عدنان بأي ناد جديد بعد تركه نادي فانكوفر الكندي اكد أنه تلقى عروضاً من تركيا والسويد.

وفيما يخص المخاوف من غلق الانتقالات الشتوية من دون أن يتعاقد مع نادي لحد الآن، بين عدنان بانه حالياً لاعب حر ويحق له التعاقد حتى بعد شهر من الآن، ولستُ كبعض اللاعبين المرتبطين بعقود مع أنديتهم ويحتم عليهم الوصول الى اتفاق مع النادي الذي يمثله قبل غلق الانتقالات.

واشار الى انه يود التفكير بشكل جيد بالعروض المقدمة له قبل أن يقرر وجهته المقبلة والنادي الذي سيتعاقد معه.

وكان علي عدنان لاعب المنتخب الوطني العراقي قد فسخ عقده مع نادي فانكوفر الكندي لينهي مشواره الاحترافي في الدوري الأمريكي.

ونادي فانكوفر رغم كونه فريقا كنديا، إلا أنه ينشط في دوري الولايات المتحدة الأمريكية.