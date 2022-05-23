علي عدنان: اقترب من الشفاء ولم احدد وجهتي المقبلة

شفق نيوز / أكد لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم علي عدنان، انه سيتماثل للشفاء خلال الاسابيع القليلة المقبلة، فيما لم يحدد وجهته المقبلة حتى الآن.

وقال اللاعب علي عدنان لوكالة شفق نيوز "سأعود الى الملاعب بشكل مؤكد، وحسب قول الأطباء، الذين أشرفوا على مرحلة التعافي من الإصابة خلال أقل من شهر".

وأصيب لاعب المنتخب علي عدنان بركبته اليسرى في التدريبات مع فريقه فايله الدنماركي.

وأضاف عدنان انه "لم اتعاقد أو أتفق مع أي نادٍ محلي أو خارجي لأني لا زلت مرتبطاً بعقد يمتد لنهاية الموسم مع نادي فايله الدنماركي".

وبيّن عدنان انه "لم يتفق مع أي نادٍ آخر وانه يفكر حاليا بالتجديد مع النادي الدنماركي".