"علي رضا فغاني" حكما لنهائي كأس العالم للأندية

شفق نيوز- متابعة

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن حكم المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستجمع باريس سان جيرمان الفرنسي مع تشيلسي الإنجليزي.

وتنطلق مواجهة نهائي مونديال الأندية 2025، بين فريقي باريس سان جيرمان وتشيلسي في تمام العاشرة من مساء الأحد المقبل، على ملعب "ميتلايف".

ويقود الحكم الأسترالي/ الايراني علي رضا فغاني المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2025، ويساعده كل من أنتون شيتينين وأشلي بيتشام، والأرجنتيني فاكوندو تيو حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو سيتواجد الألماني باستيان دانكيرت وتعاونه تاتيانا جوزمان من نيكاراجوا.

وكان فغاني، قد قاد المباراة الافتتاحية للبطولة والتي جمعت الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي.

ونجح باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا في الوصول إلى نهائي النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا، بعد فوزه الساحق على ريال مدريد برباعية نظيفة في نصف النهائي.