علي حصني يعود لصفوف القيثارة بعد رفع العقوبات الانضباطية عنه

شفق نيوز/ قررت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، يوم الأحد، رفع العقوبة عن لاعب الفريق "علي حصني" التي أصدرتها في بداية الدوري بعد أن قدّم اعتذاره لها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن اللاعب علي حصني سيباشر في التدريبات الجماعية مع الفريق عصر اليوم الأحد تحضيراً لمنافسات الجولات المقبلة من دوري نجوم العراق .

وكان حصني قد انتقد الجهاز الفني بقيادة التونسي شهاب الليلي، على خلفية عدم مشاركته أمام دهوك، لتقرر الإدارة إبعاد اللاعب عن الكتيبة الخضراء.

وفشلت مساعي بعض لاعبي الشرطة، في إقناع إدارة النادي بالعدول عن قرار إيقاف زميلهم علي حصني، الذي تعرض لعقوبات انضباطية أدت إلى حرمانه من المشاركة في الجولات الافتتاحية بدوري نجوم العراق.

ويحتل الشرطة المركز الثالث برصيد 10 نقاط بعد انتهاء الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم .