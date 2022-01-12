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علي جبار ينفي قيادة انقلاب ضد عدنان درجال

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-12T09:20:59+0000
علي جبار ينفي قيادة انقلاب ضد عدنان درجال

شفق نيوز/ نفى النائب الاول لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، علي جبار، يوم الاربعاء، انه يخطط لـ"الانقلاب" على رئيس الاتحاد ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال، معرباً في الوقت نفسه عن استغرابه من الانتقادات التي تتعرض لها إدارة الاتحاد رغم قصر عمرها.

وقال جبار لوكالة شفق نيوز "لا توجد اي سطوة لرئيس الاتحاد عدنان درجال على اعضاء الهيئة العامة واعضاء الهيئة الادارية للاتحاد، بل ان التعامل بين الرئيس والاعضاء ديمقراطياً وسلساً ويسوده الاحترام المتبادل، ودرجال ليس متزمتا او منفردا بأي قرار كونه يحترم الجميع عكس ما يتناقله البعض في الوسط الرياضي".

واكد انه "لا توجد اي فكرة او نية لسحب الثقة من رئيس الاتحاد الحالي ونستغرب ما يدور من احاديث في الوسط الرياضي بهذا الشأن".

واضاف جبار "لم يمضِ على عملنا في الاتحاد سوى اربعة اشهر ونستغرب بعض ردود الافعال الانفعالية ضدنا وكان الاجدر بمن ينتقدونا ان ينتظروا لحين اكمالنا مدة كافية في الادارة ليروا بعد ذلك عملنا وانتاجنا المقبل في ادارة الكرة العراقية".

وتابع ان "شخصيات محترمة جداً برئاسة عدنان درجال تقود الاتحاد وان المهام مقسمة على الاعضاء كافة بشكل منسق ومهني والجميع نذر نفسه لخدمة الكرة العراقية للسنوات الاربع المقبلة".

وابدى جبار استغرابه من "بعض الشخصيات التي تعمل في الوسط الرياضي وهي قلة قليلة جدا تسعى دائما لتأجيج الموقف ولا نعرف سر هذا التوجه الغريب فبدلا من مساندة الاتحاد يطلقون التهم والاكاذيب جزافاً".

وكان عضو الهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم ورئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، قد اتهم علي جبار بأنه غير موفق بمهمته الادارية وانه سيجمع التواقيع لطرح الثقة عن الاتحاد الحالي لوجود خروقات في العمل.

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