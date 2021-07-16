علي جبار يحظى بثقة اتحادات فرعية وأندية لنيل منصب "النائب الأول"

شفق نيوز/ أكد علي جبار نائب رئيس الاتحاد السابق لكرة القدم، يوم الجمعة، نيله ثقة الاتحادات الفرعية وأندية محافظات الجنوب والفرات الاوسط لترشيحه لمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد المقبل.

وقال علي جبار لوكالة شفق نيوز، ان "اجتماعا انعقد اليوم الجمعة في كربلاء؛ وتم خلاله التصويت بالاجماع على ترشيحي لمنصب النائب الاول لاتحاد الكرة المقبل".

وأشار إلى أن "هذا التصويت ينم عن مدى ثقة الاخوة في الاتحادات والاندية في الجنوب والفرات الاوسط"، مبينا انه سيكون عند حسن ظن الجميع وسيكون خير عون للكرة العراقية .

وكان على جبار نائباً ثانياً في الاتحاد العراقي السابق وعمل ضمن مجلس ادارة الاتحاد الذي كان يرأسه عبد الخالق مسعود.