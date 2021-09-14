علي جبار نائباً أول ويونس محمود ثانياً لرئاسة درجال الاتحاد العراقي القدم

شفق نيوز/ حصد "علي جبار" منصب النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم العراقي، بينما حصل "يونس محمود" على منصب النائب الثاني، وذلك في الانتخابات التي جرت ببغداد اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن علي جبار فاز بالتزكية لمنصب النائب الاول، كما اضحى يونس محمود نائباً ثانياً بالتزكية أيضاً.

واشار مراسلنا إلى أنه وبعد انتخاب درجال رئيساً وعلي جبار نائباً أولاً ويونس محمود نائباً ثانياً، وقبل اجراء انتخابات عضوية الاتحاد قدم عضوين من الهيئة العامة انسحابهما من الاستمرار، وهما "محمود احمد مراد" من نادي البيشمركة، و"حسين العنكوشي" رئيس نادي الديوانية ، ليتقلص عدد الاعضاء الى 63 عضواً .

وحصد وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، منصب رئيس اتحاد كرة القدم، في الانتخابات التي جرت ببغداد اليوم الثلاثاء.

وفاز عدنان درجال وجمع 48 صوتاً مقابل 16 صوتاً لشرار حيدر، من بين 64 صوتاً، فيما غدت ورقة واحدة غير صالحة بسبب وضع علامة X على الاسمين.