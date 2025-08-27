علي جاسم ينضم إلى دوري روشن السعودي

شفق نيوز- روما

يعتزم نادي كومو الإيطالي، يوم الأربعاء، بيع أو إعارة لاعب المنتخب العراقي علي جاسم.

وطلبت إدارة النادي من اللاعب التوجه إلى المملكة العربية السعودية للاتفاق مع أحد الأندية السعودية وإكمال إجراءات الانتقال.

وقالت مصادر مطلعة، لوكالة شفق نيوز، إن نادي النجمة تعاقد مع لاعب المنتخب الوطني علي جاسم، على أن يستهل مشواره في دوري روشن بمواجهة القادسية يوم السبت المقبل.

وأشارت إلى قرب إتمام إجراءات العقد بعد استكمال الاتفاق بشكل كامل مع نادي كومو الإيطالي.

وكان علي جاسم قد مثل نادي مير سيتي الهولندي على سبيل الإعارة الموسم السابق قادماً من كومو الإيطالي.