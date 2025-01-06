علي جاسم يغادر "كومو" مؤقتا وبشار رسن للدوري الأوزبكي

شفق نيوز/ أكد مصدر رياضي، يوم الإثنين، عن منح نادي "كومو" الضوء الأخضر لعلي جاسم، لإعارته نصف موسم لناد آخر بهدف "استعادة مستواه"، فيما كشف عن انضمام بشار رسن لاندي باختاكور الأوزبكستاني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "لاعب المنتخب العراقي ونادي كومو الإيطالي علي جاسم، سيجلس مع مدرب النادي فابريجاس، من أجل محاولة إقناعه للانتقال نصف موسم (على سبيل الإعارة) لكي يستعيد توازنه ومستواه كونه غير مستعد للجلوس بمقاعد البدلاء".

وأضاف أن "هذا الخيار هو الأقرب لأفكار فابريجاس الذي لا يريد أن يخسر لاعبه بسرعة، والذي أصبح خارج حسابات تشكيلته في الوقت الحالي باغلب المباريات في الدوري الإيطالي".

وتابع أن "علي حاسم تحت يديه حالياً عرض رسمي من أحد الأندية الهولندية وآخر من ناد سعودي، وكل ناد يرغب بضمه (على سبيل إعارة) من ناديه الحالي كومو الايطالي، لتصبح الأمور أقرب للوصول إلى حل يرضي الطرفين".

من جهة أخرى، كشف المصدر، عن انضمام لاعب المنتخب العراقي ولاعب القوة الجوية بشار رسن بشكل رسمي لصفوف فريق نادي باختاكور الأوزبكستاني.

وسيمثل رسن ناديه الجديد باختاكور في الانتقالات الشتوية كلاعب رسمي في الدوري الأوزبكي لما تبقى من الموسم الحالي.

وشهدت قائمة المنتخب الأخيرة التي مثلت العراق في خليجي 26، خلوها من أسم اللاعب بشار رسن، الذي مثل القوة الجوية في المباريات السابقة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.