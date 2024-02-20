علي جاسم يحصل على لقب أفضل لاعب شاب في آسيا

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم عن اختيار لاعب منتخب العراق الشاب علي جاسم كأفضل لاعب شاب في بطولة آسيا.

وحصل نجم المستقبل للاعب علي جاسم كأفضل لاعب شاب في بطولة آسيا بتصويت الجمهور الكروي.

وقدم علي جاسم مستوى جيد مع المنتخب العراقي لكرة القدم في بطولة آسيا.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قائمة المرشحين للقب نجم المستقبل في بطولة كأس آسيا قطر 2023 والتي توج فيها منتخب العنابي باللقب، وهم كل من الأوزبكي "عباسبيك فايزوللاييف"، ونجم المنتخب العراقي علي جاسم والكوري لي كانغ-اين والأردني علي علوان والياباني تاكيفوسا كوبو والاسترالي جوردان بوس والسعودي عبدالله رديف والإندنوسي مارسيلينو فردينان والإماراتي سلطان عادل والماليزي عارف أيمن.

وكان العراق خرج من منافسات بطولة آسيا لكرة القدم التي جرت في قطر من الدور 16.