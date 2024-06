علي جاسم يتفق مع نادي كومو الإيطالي

شفق نيوز/ أعلن الصحفي الرياضي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في انتقالات كرة القدم، عن اتفاق نجم المنتخب العراقي علي جاسم للإنضمام إلى نادي كومو العائد حديثاً إلى الدوري الإيطالي "سيريا أي"

وقال رومانو في تدوينة له: اتفقت إدارة نادي كومو على صفقة لضم الموهبة المولودة في عام 2004، علي جاسم، من نادي الكهرباء".

وأضاف أن الجناح العراقي وافق على الشروط المقدمة من نادي كومو، ومن المقرر أن ينضم إلى الفريق الذي يدربه سيسك فابريغاس فور الموافقة على العقود.

🔵🇮🇶 Understand Como have agreed deal to sign 2004 born talent Ali Jassim from Al-Kahrabaa.Iraq born winger has agreed on terms with Como, set to join Cesc Fabregas team as soon as contracts will be approved. pic.twitter.com/Gt9CmeoSZ3