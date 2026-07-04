علي جاسم وأيمن وبايش في الجوية.. تعرف على أبرز صفقات الميركاتو

شفق نيوز- بغداد

تواصل أندية دوري نجوم العراق تحركاتها المكثفة في سوق الانتقالات الصيفية، استعداداً لانطلاق منافسات موسم 2025-2026، في ظل سباق متسارع لتعزيز الصفوف وإبرام صفقات جديدة، إلى جانب الحفاظ على الركائز الأساسية، أملاً في المنافسة على لقب الدوري خلال الموسم المقبل.

وعزز نادي أربيل صفوفه بالتعاقد مع المدافع البرازيلي بيدرو هنريكي قادماً من الحسين إربد الأردني بعقد يمتد لموسم واحد، كما جدد عقد لاعبه علاء رعد، فيما يواصل مفاوضاته مع قائد الطلبة علاء عبد الزهرة لضمه إلى صفوف الفريق.

في المقابل، أعلن نادي الطلبة تعاقده مع لاعب أمانة بغداد منتظر عبد الأمير بعقد يمتد لموسم واحد، بينما ضم نادي الغراف اللاعب علي فائز قادماً من النجف، ضمن خطة تدعيم تشكيلته للموسم الجديد.

وشهد نادي النفط نشاطاً ملحوظاً، إذ جدد عقود كل من كرار سالم، وكرار رزاق، والحارس علي ياسين، كما اتفق على تمديد عقدي علي ماجد وستار ياسين، إلى جانب التعاقد مع عمر ليث وحيدر عبد الرحيم لتعزيز صفوف الفريق.

كما جدد نادي دهوك عقد لاعبه سيابند عكيد لموسم إضافي، فيما واصل نوروز تحركاته بإعلان تجديد عقد مصطفى راضي، والتعاقد مع حمود مشعان قادماً من دهوك، إضافة إلى ضم الدولي السابق ضرغام إسماعيل قادماً من الزوراء.

وفي معسكر حامل اللقب، يواصل القوة الجوية استعداداته للموسم الجديد بقيادة مدربه التونسي فتحي الجبالي، واضعاً نصب عينيه الحفاظ على لقب دوري نجوم العراق، عبر سلسلة من الصفقات المحلية والمحترفة.

وتعاقد "الصقور" مع المهاجم النيجيري أنتوني أوكبوتو قادماً من الجندل السعودي، ومواطنه موسيس أوركوما، إلى جانب الجزائري أشرف بودرامة القادم من العدالة السعودي، فضلاً عن ضم زيد إسماعيل من الطلبة، ومسلم موسى من الميناء، وكرار علي من القاسم، وعباس فوزي من الغراف، ومراد محمد من الزوراء، وأيمن حسين من الكرمة، وإبراهيم بايش من الرياض السعودي.

كما توصلت إدارة القوة الجوية إلى اتفاق شبه نهائي مع الدولي علي جاسم لتمثيل الفريق في الموسم المقبل، بانتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.