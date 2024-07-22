علي جاسم جاهز لمباراة أوكرانيا في الأولمبياد ومشاركته مرهونة بقناعة شنيشل

شفق نيوز/ أكد المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية، يوم الإثنين، أن إصابة علي جاسم "غير مقلقة" وأنه جاهز لمباراة أوكرانيا في أولمبياد باريس المقررة بعد غد الأربعاء.

وقال عضو المكتب خليل ياسين لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعب علي جاسم اصيب بشد عضلي تم بعدها اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ليعاود تدريباته مع زملائه استعدادا لمواجهات الاولمبي العراقي في الدورة الاولمبية في باريس".

واشار الى ان "اللاعب علي جاسم جاهز، وأن موضوع مشاركته في لقاء العراق واوكرانيا مرهونة بقناعة المدرب راضي شنيشل".

واعرب ياسين عن "أمله بأن يكون اللاعب علي جاسم احد الارقام المهمة في المنتخب سيما وانه يعد من اللاعبين المؤثرين".

واكد ان "جميع اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة ومعنويات عالية وجاهزين للدخول في غمار المنافسات الاولمبية بهمة عالية".

وعن اللاعب سعد ناطق أكد أن "اللاعب سيغيب عن اللقاء الاول بعد تعرضه لإصابة خلال الوحدة التدريبية الاخيرة له مع الفريق، واعتقد ان لدى راضي شنيشل وكادره المساعد الحلول في ايجاد البديل المناسب الذي يسد مكانه".

‏وأمس الأحد، أكد طبيب المنتخب الاولمبي العراقي الدكتور علي فاروق غياب المدافع سعد ناطق واستبداله بحسين عامر في مباراة أوكرانيا يوم الأربعاء المقبل في افتتاح مشوار الأولمبي العراقي في الأولمبياد التي تحتضنها باريس.

ويلعب المنتخب الاولمبي العراقي ضمن المجموعة الثانية في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس إلى جانب منتخبات أوكرانيا والأرجنتين والمغرب .