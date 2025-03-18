علي الحمادي يغيب عن مواجهتي الكويت وفلسطين

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، بأن لاعب منتخب "أسود الرافدين" علي الحمادي سيغيب عن التشكيلة في مباراتي الكويت وفلسطين بسبب الإصابة.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بات في حكم المؤكد غياب محترف "ستوك ستي" الإنكليزي علي الحمادي عن قائمة المنتخب العراقي، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً مع ناديه.

وأشار إلى أنه بعد التأكد من الفحوصات الإضافية التي أجراها الفريق الطبي للمنتخب العراقي اتضح عدم إمكانية اللاعب اللحاق في الاستشفاء قبل موعد المواجهتين ضد الكويت وفلسطين ضمن جولة التصفيات السابعة والثامنة المؤهلة لمونديال 2026.

ومن المؤمل أن يغادر الحمادي صباح يوم غد الأربعاء وفد المنتخب العراقي ليعود إلى ناديه، واستكمال مرحلة علاجه المكثف، متمنياً لزملائه تحقيق العلامة الكاملة في المواجهتين المرتقبتين.