علي الحمادي يتحدث عن هالاند وتفاصيل مثيرة لتأهل العراق إلى كأس العالم

شفق نيوز- متابعة

كشف لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم، علي الحمادي عن مشاعره بعد تأهل العراق إلى كأس العالم، قائلاً إنه لم يغمض له جفن من شدة الإثارة، وإن الأدرينالين لا يزال يتدفق في جسده عند التفكير بهذا الإنجاز.

وقال الحمادي، في حديث مع talkSPORT، تابعته وكالة شفق نيوز، إن ارتباطه بهويته العراقية قوي، وأن المباراة كانت متابعة جماهيرية ضخمة، مشيراً إلى أن 46 مليون عراقي شاهدوا المباراة، حتى أن الحكومة أعلنت عطلة وطنية احتفالاً بالحدث، واصفاً الأمر بأنه "جنوني تماماً".

وأوضح، حجم التحديات التي واجهها اللاعبون المحليون، حيث اضطر بعضهم للسفر برا لمدة 12 ساعة للوصول إلى الأردن بسبب ظروف الإغلاق، ثم استكمال الرحلة جواً لتستغرق الرحلة الإجمالية حوالي 30 ساعة، مؤكداً أن الشعب العراقي مبني على الصمود والقتال.

وأشار الحمادي، المولود في العراق ونشأ في بريطانيا، إلى جانب شخصي، حيث ذكر أنه شاهد الهاتريك الذي سجله إيرلينغ هالاند في مرماه الموسم الماضي، وأنه طلب قميص اللاعب بعد المباراة لكنه رفض إعطائه للاحتفاظ به كتذكار للهاتريك، موضحاً أن تركيزه الحالي ينصب على صنع ذكريات مع المنتخب العراقي في كأس العالم القادم.