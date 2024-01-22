أعلى 10 منتخبات وأغلى اللاعبين "قيمة سوقية" في كأس آسيا 2023

شفق نيوز/ نتعرف في السطور التالية، على القيمة السوقية للمنتخبات واللاعبين العرب المُشاركين في كأس آسيا 2023، ومقارنتها بالأعلى في القارة الصفراء، علماً أن وضع الترتيب يستند كليًّا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت".

ويتصدر المنتخب الياباني قائمة أعلى منتخبات كأس آسيا 2023، بالنسبة للقيمة السوقية للاعبيه، والتي تصل إلى 316.95 مليون يورو، قبل أيام قليلة على انطلاق "المعترك القاري"، ثم يأتي المنتخب الكوري الجنوبي في المركز الثاني بـ193 مليون يورو.

ويحتل المنتخب الإيراني المركز الثالث بـ51.58 مليون يورو، مقابل 40.90 مليون يورو لمنتخب استراليا صاحب المرتبة الرابعة، فيما يأتي منتخب الإمارات بالمركز الخامس، وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 32.65 مليون يورو.

وجاءت أوزبكستان بالمركز السادس بـ31.65 مليون يورو، ثم السعودية بـ24.95 مليون يورو، وسوريا بـ16.33 مليون يورو، تليها قطر بـ15.93 مليون يورو، وفي المركز العاشر منتخب الأردن بـ13.28 مليون يورو

فيما يعتلي لاعب المنتخب الأردني موسى التعمري لائحة أفضل اللاعبين العرب حاليًا من حيث القيمة السوقية في قارة آسيا، بـ6 ملايين يورو، بالتساوي مع فابيو ليما، اللاعب البرازيلي الأصل الذي يُدافع عن قميص المنتخب الإماراتي، ويأتي بالمركز الثاني النجم القطري أكرم عفيف بـ4.5 مليون يورو، بالتساوي مع السوري عمر خريبين، ثم المهاجم السعودي فراس البريكان بالمركز الثالث بـ4 ملايين يورو.

وفيما يخص قائمة أعلى 5 لاعبين قيمة سوقية في آسيا بشكل عام، يأتي الياباني تاكيفوسا كوبو بالصدارة بـ60 مليون يورو، بالتساوي مع المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي، ثم الياباني كاورو ميتوما بـ50 مليون يورو، بالتساوي مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون.

ويحتل الياباني تاكاهيرو تومياسو المركز الثالث بقيمة سوقية وصلت إلى 30 مليون يورو، يليه مواطنه هيروكي إيتو بـ22 مليون يورو، بالتساوي مع نجمي كوريا الجنوبية هوانغ هي تشان ولي كانغ إن.

وتخوض المنتخبات العربية منافسات بطولة كأس آسيا 2023، التي تستضيفها حالياً قطر في الفترة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير القادم، بهدف الوصول إلى أبعد نقطة والتواجد على منصة التتويج.

ومثل عادة بطولات كأس آسيا على مر العصور، تسيطر المنتخبات التقليدية الكبيرة على ترشيحات حصد اللقب؛ بفضل تاريخها المميز في المسابقة، إلى جانب تشكيلاتها الزاخرة بالنجوم والمواهب، والتي تجعلها الأغلى بين كل المنتخبات المشاركة في البطولة.

وخلال السنوات الأخيرة، ازدادت أسعار اللاعبين بشكل كبير، مما يجعل تشكيلات كأس آسيا 2023 هي الأغلى في تاريخ البطولة، وذلك حسب موقع "ترانسفير ماركت" المُختص في انتقالات اللاعبين وإحصائياتهم، وتحديد القيمة السوقية لهم، مُعتمدًا على عدة عوامل.