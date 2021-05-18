على وجبتين.. المنتخب العراقي يصل البصرة لخوض التدريبات

شفق نيوز/ ذكر المدير الاداري للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم باسل كوركيس ان المدرب كاتانيتش والكادر المساعد والوجبة الاولى للاعبي المنتخب وصلت يوم الثلاثاء إلى البصرة.

وقال كوركيس لوكالة شفق نيوز، إن الوجبة الثانية من اللاعبين سيتوجهون الى البصرة يوم غد الاربعاء ليكتمل العدد ويكون المنتخب جاهزا لخوض التدريبات.

واضاف، ان كاتانيتش قرر ان يكون موعد تدريبات المنتخب يوم غد الاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتواجد كافة اللاعبين الذين تم استدعائهم بالقائمة الاخيرة.

وأشار كوركيس إلى عدم وجود أي تغيير ولا اضافات في تشكيلة المنتخب الوطني، مبينا ان التدريبات ستكون على احد ملاعب التدريب التابعة لملعب البصرة.

وكان السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، اعلن عن قائمةَ المنتخب لخوض وديتي طاجيكستان والنيبال في الرابع والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الحالي في مدينة البصرة، وذلك تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف خلال شهر حزيران/يونيو المقبل، بنظام التجمع في البحرين لحساب المجموعة الثالثة.

واختارَ كاتانيتش (26) لاعباً ضمن قائمة الفريق للمباراتين الوديتين قبل السفر إلى المنامة لخوض التصفيات، وضمتْ قائمة المنتخب كلاً من: جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وأحمد إبراهيم وميثم جبار وسعد ناطق وعلي فائز وكرار عامر وفيصل جاسم وضرغام إسماعيل وعلي عدنان لخط الدفاع، وأمجد عطوان وبشار رسن وصفاء هادي وحسين علي وعلي حصني وهمام طارق وإبراهيم بايش ومحمد قاسم لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة وشيركو كريم وأيمن حسين ومهند علي ومحمد داود لخط الهجوم.