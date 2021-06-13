على نفقته الخاصة.. مدرب عراقي يحصل على أعلى شهادة تدريبية

شفق نيوز/ حصل مدرب منتخب شباب العراق السابق قحطان جثير على شهادة البرو الدولية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي والدولي بالتعاون مع الاتحاد القطري لكرة القدم.

وقال قحطان جثير لوكالة شفق نيوز؛ ان "شهادة البرو تعد أعلى شهادة تدريبية"، مبينا أن "الحصول عليها إضافة لمشواري التدريبي وللعراق".

واشار الى ان الدورة استمرت لمدة سنة باشراف المحاضر الالماني المعروف "ارك" ، ومدرب اللياقة الألماني "كاري" وتمكن من اجتيازها بنجاح .

واوضح ان الشهادة كانت ضرورية جدا لاسيما وان الاتحاد الدولي لا يسمح لمدرب بقيادة المنتخبات الوطنية في البطولات والأندية في البطولات الاسيوية الا في حال امتلاكه شهادة "البرو" بكرة القدم.

ولفت انه سبق ان حصل على شهادة A ومن ثم البرو على نفقته الخاصة كون الشهادة تعد مكملة للمدرب .

واشار انه ارتأى ان يكمل الشهادة في قطر كون اتحادها يعد من الاتحادات الذهبية المعتمدة الى جانب عدد من الدول المتخصصة في الاتحاد الدولي .

قحطان جثير؛ لاعب كرة قدم عراقي مهاجم، لعب لمنتخب العراق في كأس آسيا 1996. كما لعب لنادي الطلبة، الكرخ، ونادي اتحاد كلباء، ونادي الصناعة العراقي.بعد اعتزاله في عام 2007، تم تعيينه مدربا لنادي الصناعة العراقي وبقي في هذا المنصب حتى عام 2013.ثم عين مدرب لمنتخب العراق للناشئين ونجح بالفوز مع الفريق ببطولة غرب آسيا للناشئين لسنة 2015، بعدها درب منتخب شباب العراق لغاية عام 2020.