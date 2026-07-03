على نفقته الخاصة.. فريق رياضي عراقي يغادر إلى الجزائر للمشاركة في بطولة عربية

شفق نيوز- بغداد

غادر فريق التنس العراقي لفئة تحت (14) عاما، يوم الجمعة، إلى الجزائر للمشاركة في البطولة العربية، وذلك على نفقة أعضاء الفريق الخاصة، في أمر اعتبره اتحاد العراق للعبة، "تجسيداً لحرصهم على تمثيل تنس العراق بأفضل صورة".

وترأس الفريق، رئيس الاتحاد الفرعي للتنس في الأنبار أحمد ليث أحمد، ويضم المدرب أسامة محمد خضر، إلى جانب اللاعبين أحمد معتصم وسنان أسامة، الذين يعول عليهما في تقديم مستويات مشرفة تعكس تطور اللعبة في العراق.

وأعرب رئيس الاتحاد العراقي للتنس سيف العگيلي، عن شكره وتقديره للاتحاد الفرعي في الأنبار على جهوده المتميزة وتفاعله الإيجابي في دعم مشاركة اللاعبين، مؤكداً أن "هذه المبادرات تسهم في ترسيخ حضور العراق ورفع رايته في المحافل العربية والدولية".

وأكد العگيلي لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بالاتحادات الفرعية الفاعلة"، مشدداً على "أهمية دعمها وادراج برامجها ضمن خطة عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من مسيرة تطوير لعبة التنس، ويوفر البيئة المناسبة لاكتشاف ورعاية المواهب الواعدة، ولا سيما في محافظة الأنبار".