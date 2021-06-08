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"على مضض".. مدرب شباب العراق يبعد احد مساعديه

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-08T20:48:04+0000
"على مضض".. مدرب شباب العراق يبعد احد مساعديه

شفق نيوز/ قرر الملاك التدريبي لمنتخب الشباب العراقي، يوم الثلاثاء، إبعاد حيدر جبار عن مهمته كمساعد للمدرب عماد محمد.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، أن "الهيأة التطبيعية خيرت المدرب عماد محمد بالاستغناء عن احد المساعدين"، موضحا أن "المدرب عماد وقع في حرج تام كون المدربين زملائه ويمتلكان سيرة طيبة وابعاد احدهما يحسب عليه".

واضاف، أن "عماد محمد اختار المدرب احمد والي للبقاء معه والاستغناء عن حيدر جبار على مضض"، بحسب المصدر.

ولفت الى أن "المدرب احمد والي كان منذ مدة طويلة مع المدرب عماد اما حيدر فقد كان من اختيار التطبيعية".

ويواصل منتخب شباب العراق تدريباته استعدادا للبطولة العربية التي ستنطلق في الثامن عشر من الشهر المقبل في جمهورية مصر العربية.

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