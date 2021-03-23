على مدى يومين.. الاولمبية العراقية تعقد مؤتمرها الانتخابي

شفق نيوز/ أعلنت الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية، اليوم الثلاثاء، انعقاد مؤتمرين انتخابيين يقامان عند الساعة الحادية عشرة من صباحي يومي الخميس والجمعة المقبلين الموافقين لـ 25 و 26 من شهر آذار الجاري.

ودعا حسين علي حسين مدير المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية كل المعنيين، الأعضاء والمرشحين، إلى الحضور عند الساعة العاشرة تحضيراً للمؤتمر فيما ستبدأ أعمال المؤتمرين عند الساعة الحادية عشرة تماماً.

وبيّن ان "مؤتمر يوم الخميس سيكرس لانتخاب العناصر المميزة، وممثلة العنصر النسوي، وممثلي اللاعبين الأولمبيين، وممثلي الاتحادات غير الأولمبية المعترف بها من قبل الأولمبية الدولية"، مستطرداً قوله "فيما سيكرس مؤتمر يوم الجمعة لانتخاب المكتب التنفيذي".

ولفت مدير المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية إلى ان "المؤتمرين سيقامان بحضور ممثلين عن اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي من خلال برنامج (زوم) عبر شبكة الانترنيت بصفة مراقب، فيما ستحرر دعوات خاصة لعدد محدود من كبار الشخصيات المحلية المعنية لحضور المؤتمرين".