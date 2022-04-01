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على متن طائرة خاصة.. "الصقور" تحط في الرياض

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-01T13:43:26+0000
على متن طائرة خاصة.. "الصقور" تحط في الرياض

شفق نيوز/ وصل وفد فريق القوة الجوية لكرة القدم الى الرياض في المملكة العربية السعودية على متن طائرة خاصة لاقامة معسكر قصير قبل المشاركة في منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا المزمع انطلاقها في الثامن من الشهر الجاري.

واتخذ الفريق من فندق كراون بلازا الرياض الواحة مقرا لإقامته حيث من المؤمل اجراء لقاء ودي للوقوف على الجاهزية التامة للصقور، وضم الوفد ستة وعشرين لاعبا باستثناء الحارس فهد طالب الذي سيغيب عن المشاركة في البطولة بعد تداخل جراحي على مستوى الركبة.

يذكر أن فريق القوة الجوية سيفتتح مشواره في البطولة بمواجهة الجزيرة الاماراتي يوم الثامن من الشهر الحالي على ملعب الملك فهد الدولي في الساعة الحادية عشرة والربع ليلا.

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