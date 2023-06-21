على غرار "عمو بابا".. افتتاح  أكاديمية "دلسوز" الكروية في كركوك (صور)

شفق نيوز/ أُفتتحت في كركوك، اليوم الأربعاء، أكاديمية "دلسوز" الكروية، على غرار مدرسة عمو بابا الكروية في بغداد، وذلك بدعم مباشر من ممثلية اللجنة الأولمبية العراقية في المحافظة، التي تضم مواهب كروية بلغ عددها 60 موهوباً.

وقال رئيس ممثلية اللجنة الأولمبية العراقية في كركوك، حربي خالد، لوكالة شفق نيوز، إن "أكاديمية (دلسوز) الكروية تعد من الأكاديميات الحديثة المتخصصة في بناء جيل من لاعبي كرة القدم، الذين سيكون لهم شأن مستقبلاً، ولا سيما أن الاختيار جاء في ضوء مواصفات خاصة للاعب الموهوب".

وأضاف خالد، أن "الأكاديمية تشكلت على غرار مدرسة عمو بابا الكروية والأكاديميات التخصصية في بغداد، وستكون رافداً مهماً في تزويد أندية كركوك خاصة والعراق عامة، باللاعبين بعد إعدادهم بشكل جيد تحت إشراف خيرة مدربي كوكوك".

وأشار إلى أن "الممثلية في كركوك عازمة على دعم كل المشاريع الرياضية التي تسهم في تطوير الرياضة في كركوك والعراق"، مبيناً أن "الأكاديمية تضم مدربين أكفاء بدأوا مشوارهم لتطوير المدرسة، مثل المدرب: سرهد عزيز، يوسف محمد شريف، ومحمد سليمان".

ولفت خالد، إلى أن "الأكاديمية استقبلت 60 موهوباً بعد اختبارات أُجريت لأعداد كبيرة توجهت صوب الأكاديمية بغية الانضمام إليها، وهم من مواليد 2006 ولغاية 2013 وهي المواليد المثالية لبناء جيل كروي واعد يخدم اللعبة مستقبلاً".

وختم حديثه بالقول إن "الممثلية متواصلة في تشكيل الأكاديميات ودعمها".