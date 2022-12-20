على غرار بوينس ايرس.. . المنتخب المغربي يقوم بجولة في شوارع الرباط (صور)

شفق نيوز/ حط المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الرحال بالعاصمة الرباط، بعد الإنجاز التاريخي، الذي حققه في كأس العالم 2022 قطر ببلوغه المربع الذهبي وقام بجولة في الرباط محتفلاً بين جىاهيره.

وجرى استقبال الطائرة في مطار الرباط سلا، حيث كانت محاطة بسيارات إطفاء ترش عليها الماء من خلال خراطيمها.

وتقوم في هذه الأثناء حافلة المنتخب المغربي المكشوفة بجولة في شوارع الرباط، وسط حضور جماهيري غفير، قبل أن تتجه صوب القصر الملكي، حيث سيستقبلهم العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وكان بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ذكر أن أبناء المدرب وليد الركراكي سيحظون باستقبال شعبي ورسمي في العاصمة الرباط.

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، امتلأت شوارع العاصمة، مثل الحسن الثاني وساحة 16 نوفمبر وساحة شالة، بالمغاربة من مختلف الشرائح العمرية، حيث أبوا إلا أن يعبروا للأسود عن اعتزازهم بهم وبمسارهم المشرف في منافسات المونديال.

وكان "أسود الأطلس" حققوا إنجازا تاريخيا، بعد أن أصبحوا أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف نهائي المونديال.

وقدم المنتخب المغربي أداء دفاعيا قويا أسهم بشكل كبير في تخطي العديد من المنافسين الذين يملكون نخبة من أشهر المهاجمين في العالم، على رأسهم كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال.

واحتل منتخب المغرب المركز الرابع، بعدما انهزم في مباراة تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا بهدفين مقابل واحد.