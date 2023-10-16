على غرار المسافرين.. صرف الدولار للأندية الرياضية العراقية بالسعر الرسمي

شفق نيوز/ وجهّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، البنك المركزي العراقي ببيع الدولار الأمريكي بسعر الصرف الرسمي للأندية الرياضية، كما يجري حالياً في بيعه للمسافرين.

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، خالد عبد الواحد گبيان، لوكالة شفق نيوز، إن "القرار جاء دعماً للأندية حيث بات بإمكانها شراء الدولار مباشرة من البنك المركزي بالسعر الرسمي بدلاً من اللجوء إلى السوق السوداء لشرائه كما تفعل حالياً لصرف مستحقات المدربين والمحترفين غير العراقيين".

وبين أن "الموافقة جاءت بناء على طلبات سبق وأن تقدمت بها بعض الأندية لرئيس الوزراء، وقد حصلت الموافقة بشكل رسمي".

يشار إلى أن السعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي العراقي هو 1320 دينار للدولار الواحد في حين يبلغ في السوق السوداء قرابة 1600 دينار للدولار الواحد، ما يحمّل إدارات الأندية أعباء مالية إضافية.

وبتوجيه من البنك المركزي تقوم المصارف العراقية ببيع الدولار بالسعر الرسمي للمسافرين العراقيين الذين يحملون تذكرة سفر.