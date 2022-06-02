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على غرار الفرق العالمية ..الشرطة يتجول في حافلة مكشوفة للاحتفاء بدرع الدوري في بغداد

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-02T08:50:22+0000
على غرار الفرق العالمية ..الشرطة يتجول في حافلة مكشوفة للاحتفاء بدرع الدوري في بغداد

شفق نيوز / أعلنت إدارة نادي الشرطة، اليوم الخميس، استعدادها ليوم التتويج بدرع الدوري عبر تجهيز حافلة مكشوفة تحمل اللاعبين والدرع وتتجول في احياء بغداد على غرار الفرق العالمية، مبينة أن احتفال التتويج سيكون في يوم مواجهة مباراة الزوراء في الجولة 36 من الدوري.

وقال نائب رئيس نادي الشرطة غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز إن "إدارة النادي وضعت برنامجاً يتناسب مع تحقيق انجاز درع الدوري، ومباراة التتويج التي ارتأى الاتحاد أن تكون في الجولة 36 في مباراة الشرطة والزوراء".

وأضاف الزاملي "لقد تم تجهيز باص مكشوف صمم بشكل مختلف أسوة بالفرق الاجنبية التي تتوج"، مبيناً أن "الحافلة ستحمل اللاعبين وتتجول في احياء بغداد والدرع مرفوع يتنقل بين اللاعبين والجهاز الفني".

وأوضح المسؤول في إدارة الشرطة أن "تهيئة حافلة بهذه المواصفات ظاهرة جديدة تدخل ضمن الاحتفالات الحديثة وكما تقام لفرق أوروبا وامريكا اللاتينية مع كل تتويج"، لافتاً إلى "تجهيز بطاقات الدعوة لشخصيات سياسية ورياضية وعامة لحضور مباراة التتويج".

وبيّن الزاملي أن "التتويج باللقب جاء نتيجة جهد مشترك من قبل الجميع خلال الجولات السابقة" ، موضحاً إن "التتويج باللقب قبل سبعة أدوار من نهاية دوري الموسم 2021-2022 يعد نجاحاً غير مسبوق وعلينا ان نعززه ونحافظ عليه المواسم المقبلة".

ويواجه الشرطة فريق نادي الميناء اليوم على ملعب الفيحاء ضمن منافسات الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز.

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