على طريق نهائيات آسيا.. منتخب العراق السلوي يخطف فوزاً ثميناً من قطر "صاحبة الضيافة"

شفق نيوز / تغلب المنتخب العراق بكرة السلة، اليوم الاثنين، على نظيره المنتخب القطري صاحب الأرض والضيافة في أولى مباريات تصفيات كأس آسيا لكرة السلة المؤهلة للنهائيات الآسيوية.

وفاز المنتخب العراقي بفارق خمسة نقاط وبنتيجة 75-70، على أصحاب الأرض والجمهور المنتخب القطري لتكون دفعة معنوية إيجابية في طريق التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا.

وتستمر البطولة من 20 -22 شباط الجاري بمشاركة منتخبات العراق وقطر والامارات وعُمان.

وكان منتخب العراق لكرة السلة غادر، في12 شباط 2023، العاصمة بغداد متوجها الى العاصمة القطرية الدوحة في معسكر تدريبي خارجي يستمر لمدة عشرة أيام قبل الدخول في تصفيات المنافسات الآسيوية والتي ستجمعه مع المنتخب القطري والاماراتي والعماني.