على طراز ملعب توتنهام.. البدء بانشاء المدينة الرياضية المهداة من السعودية في حزيران المقبل

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية، يوم السبت، حصول اتفاق مع الجانب السعودي على مشروع مدينة الملك سلمان الرياضية في العراق وملعبه الذي يتسع لخمسة وثمانين ألف متفرج.

حسم انشاء المدينة الرياضية المهداة من السعودية والبدء حزيران المقبل

وقال موفق عبد الوهاب المدير الاعلامي في وزارة الشباب والرياضة لوكالة شفق نيوز؛ ان الطرفين اتفقا على كل الجوانب الفنية والهندسية وسيبدأ التنفيذ في شهر حزيران المقبل ‏‮‬‏‪ لبناء مدينة الملك سلمان الرياضية في

العاصمة بغداد المهداة من السعودية.

وأوضح ان التنفيذ سيكون من قبل الشركة العالمية POPULOUS وقد تم جرى الاتفاق على أن يكون الملعب بمنطقة بسماية وستكون قريبة بالتصميم من ستاد نادي توتنهام الإنجليزي.