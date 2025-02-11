على رأسها لقاء الريال والسيتي.. مواعيد مباريات اليوم وقنوات نقلها

شفق نيوز/ يستقبل مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعبه "الاتحاد" منافسه ريال مدريد الإسباني في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات جولة الذهاب بدور الملحق الفاصل و المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتشهد منافسات المرحلة ذاتها 3 مواجهات أخرى الليلة على رأسها صدام فرنسي خالص بين ستاد بريست وباريس سان جيرمان بجانب لقاء يوفنتوس الإيطالي وضيفه آيندهوفن الهولندي كما يلعب سبورتنغ لشبونة البرتغالي مع ضيفه بروسيا دورتموند الألماني.

وتقام 3 مواجهات قوية في الدوري المصري على رأسها لقاء فاركو والزمالك بجانب الأهلي وغزل المحلة وأيضًا بتروجيت وسموحة.

ويلتقي الحسين إربد الأردني ضيفه الشارقة الإماراتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2 كما يلعب الخالدية البحريني مع تركتور الإيراني.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 شباط/فبراير 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا

ستاد بريست وباريس سان جيرمان – 8:45 مساءً – bein sports 1

مانشستر سيتي وريال مدريد – 11:00 مساءً – bein sports 1

يوفنتوس وايندهوفن – 11:00 مساءً – bein sports 2

سبورتينغ لشبونة ودورتموند – 11:00 مساءً – bein sports 3

دوري أبطال آسيا 2

الخالدية وتركتور – 5:00 مساءً – أبوظبي آسيا 1 والكأس 9 وbein sports afc و ssc 1

الحسين إربد والشارقة – 7:00 مساءً – أبوظبي آسيا 1 والكأس 9 وbein sports afc و ssc 1

الدوري المصري

فاركو والزمالك – 5:00 مساءً – أون تايم سبورتس.

الأهلي وغزل المحلة – 8:00 مساءً – أون تايم سبورتس.