"على أرضية سيئة".. شباب العراق يستعدون لنهائيات آسيا في أوزبكستان

شفق نيوز / وسط أجواءٍ تفاؤليةٍ وطقسٍ بارد، أجرَى لاعبو منتخب الشباب العراقي لكُرةِ القدم، يوم الاثنين، أولى وحداتهم التدريبيّة في الملعبِ الفرعيّ لنادي بونيودكور في أوزبكستان، استعداداً لمُلاقاةِ نظيره الإندونيسي، الأربعاء المقبل عند الساعةِ (الثالثة بتوقيت العراق)، في أولى مبارياته في نهائياتِ آسيا دون 20 عاماً.

تدريبات اليوم المسائيّة في ملعبِ بونديكور الفرعيّ، يبعد 35 دقيقةً عن الفندق الذي يقطنه منتخبنا، سبقتها تدريبات صباحيّة خفيفة في القاعةِ الرياضيّة للفندق الذي يتواجد فيه وفد المنتخب قبيل انطلاقةِ التدريبات المسائية.

وطالب الجهازُ التدريبيّ بتوخي الحذر داخل الملعبِ بسبب سوءِ الأرضية، خصوصاً بعد مصادفةِ قدوم وفد المنتخب نقل أحد لاعبي منتخب الأردن للشباب بعد إصابةٍ قويةٍ تعرضَ لها بسبب أرضية ملعب التدريب، والتي أيضاً اشتكى الأخير منها.

التدريبات المسائيّة لمنتخب شباب العراق، تركزت على بعض التمارين الفرديّة والجماعيّة والتكتيكيّة، خاصة أن المنتخبَ لم يتدرب يوم أمس بسبب وصوله متأخراً، حيث فضّلَ الجهاز التدريبيّ منحَ اللاعبين راحة.

كما شهدت تدريبات اليوم مشاركةَ اللاعب "شربل شمعون" المحترف في نادي يونين الأسترالي.

على صعيدٍ ذي صلةٍ، يُعقد صباح يوم غد الثلاثاء المؤتمرُ التنسيقيّ للمنتخباتِ المُشاركةِ في نهائياتِ كأس آسيا للشباب عند الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت بغداد، يليه في الساعةِ التاسعة المؤتمر الصحفيّ لمدربي المنتخبات المشاركة، ومن ثم الاجتماع التنسيقيّ للأجهزةِ الطبيّة.

من جانبٍ ليس ببعيدٍ عن البطولة، لم تُلاحظ في مطارِ أو شوارع العاصمةِ الأوزبكيّة أي مشاهد تروجُ للبُطولةِ أو شعارات خاصة فيها، حتى داخل الفندق الذي تقطن فيه منتخباتُ أوزبكستان والعراق وقطر.