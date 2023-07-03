على أرضه.. العراق يدعو الجزائر لخوض مباراة ودية

شفق نيوز/ وجه وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد المبرقع، يوم الاثنين، دعوة لنظيره الجزائري عبد الرحمن حماد لتنظيم مباراة ودية تجمع منتخبي البلدين في العراق.

وقال مدير اعلام وزارة الشباب والرياضة ازهر علي، لوكالة شفق نيوز، إن المبرقع فاتح حماد خلال اجتماع لوزراء الشباب والرياضة العرب على هامش الدورة العربية المقرر انطلاقها في الجزائر في الخامس من الشهر الحالي .

واضاف ان المبرقع لم يكتف بدعوة اقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين بل شملت اقامة مباريات ودية واقامة معسكرات وتبادل الخبرات الرياضية لفائدة وتطوير رياضة البلدين .

ويشارك في دورة الألعاب العربية، التي تستضيفها الجزائر بين الـ5 والـ15 من تموز الجاري، ما يزيد على 3500 رياضي ورياضية من 22 بلداً عربياً، في سبع مدن، ستشهد تنافساً محموماً في 21 لعبة رياضية.

وتقام الدورة على مستوى 7 محافظات هي: الجزائر العاصمة، عنابة، قسنطينة، وهران، تيبازة، البليدة، وتيزي وزو.