على خلفية توترات المنطقة.. نادي أربيل يقرر إقامة مبارياته بدون جمهور

شفق نيوز- أربيل

قررت إدارة نادي أربيل الرياضي، مساء اليوم الاثنين، إقامة مباراة فريقها الكروي المقبلة ضمن منافسات الجولة 22 من دوري نجوم العراق يوم الجمعة المقبل على ملعب فرانسو حريري، من دون جمهور بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وجاء القرار في وقت تتصاعد فيه المخاوف الإقليمية على خلفية الحرب الدائرة بين أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى الأمر الذي انعكس على النشاطات الرياضية في العراق وإقليم كوردستان.

وأوضحت إدارة النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن القرار يأتي حرصاً على سلامة اللاعبين والجماهير والكوادر الفنية، وانسجاماً مع الظروف الأمنية الحساسة التي تمر بها المنطقة خلال الفترة الحالية.

وأشارت إلى أنها تتابع التطورات بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن استمرار الأنشطة الرياضية بأفضل صورة ممكنة مع الحفاظ على سلامة الجميع.

ويحتل فريق أربيل بعد انتهاء الجولة 21 المركز الرابع برصيد 40 نقطة.