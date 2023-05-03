على خلفية تصريحات "صادمة".. إدارة نادي المصافي تقاضي مدرب فريقها الكروي

شفق نيوز/ رفع نائب رئيس نادي مصافي الوسط الرياضي، محمد حاكم، يوم الأربعاء، دعوى قضائية على مدرب فريق كرة النادي علي مجيد، بعد اتهامات وجهها الأخير لحاكم بشأن المباراة النهائية في دوري الدرجة الأولى.

وفي الشكوى التي رفعها حاكم في محكمة تحقيق الدورة، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، طالب المشتكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدرب علي مجيد بسبب توجيه "شتى التهم منها التلاعب بنتائج المباريات وتشويه السمعة التي أطلقها المدرب أمام وسائل الإعلام".

ومساء يوم أمس جرت مباراة مصيرية في نهائي منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بين فريقيّ الميناء ومصافي الوسط، وفاز فيها الميناء بنتيجة 3-0، وعقب انتهاء المباراة تحدث مدرب نادي مصافي الوسط، علي مجيد، في لقاء متلفز عن "مؤامرة لبيع مباراة الميناء والمصافي".

وقال إن "نائب رئيس النادي محمد حاكم دعاني إلى منزله وطلب مني عدم الفوز على فريق الميناء لمنحه حق التأهل الى الدوري الممتاز"، مؤكداً أنه رفضه طلب نائب رئيس النادي "من باب الأمانة واحترامي للمهنة.

فوز الميناء حرم فريق نادي ديالى الذي يلعب ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى في المجموعة الثانية، من التأهل إلى الدوري الممتاز، وبقي فريق ديالى في دوري الدرجة الأولى.

وعلى إثر ذلك قال أمين سر نادي ديالى فراس حمزة، لوكالة شفق نيوز، أمس الثلاثاء، إن "نادي ديالى سيقدم شكوى رسمية للاتحاد العراقي لكرة القدم وفتح تحقيق حيال خروقات التواطؤ وبيع نتيجة المباراة للميناء، ما حرم ديالى من فرصة تاريخية للتأهل الى دوري الاضواء "الدوري الممتاز".

وهدد امين سر نادي ديالى بـ"اللجوء للاتحاد الدولي في حال عدم انصاف ديالى وما تعرض له من مؤامرة تهدد سمعة الكرة العراقية والدوري الممتاز"، مشيراً الى "تنظيم تظاهرات أمام مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم للمطالبة بانصاف نادي ديالى".