على خلفية الأحداث الأخيرة.. إلغاء مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في تل أبيب

شفق نيوز / أعلن فريقا يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، يوم السبت، إلغاء مباراتهما الودية التي كانت مقرر في تل أبيب، لأسباب تتعلق بالوضع الأمني الراهن" بإسرائيل.

وقصفت طائرات إسرائيلية، قطاع غزة بشكل متواصل لليوم الثاني على التوالي، وأطلق نشطاء فلسطينيون صواريخ على مدن إسرائيلية، يوم السبت، بعد أن أنهت عملية إسرائيلية ضد حركة الجهاد الإسلامي هدوء نسبيا امتد لأكثر من عام على طول الحدود.

وسيبدأ يوفنتوس مسيرته في الموسم الجديد لدوري إيطاليا في مواجهة ساسولو في 15 أغسطس الجاري بينما يبدأ أتلتيكو مدريد مسيرته في الموسم الجديد بإسبانيا باللعب في ضيافة خيتافي في نفس اليوم.