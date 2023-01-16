على حساب قطر.. العراق يصل الى نهائي بطولة كأس خليجي 25

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي من تحقيق الفوز على المنتخب القطري بنتيجة 2-1 ضمن الدور نصف النهائي لبطولة خليجي 25 الجارية احداثها في مدينة البصرة .

وبهذه النتيجة بلغ منتخب العراق للمباراة النهائية ليلاقي الفائز من مباراة البحرين وعُمان التي ستقام مساء اليوم في الساعة الثامنة والربع على ملعب الميناء الأولمبي، بينما ودع منتخب قطر البطولة بعد خسارته اليوم.

وسجل منتخب العراقي اولا في الدقيقة 19 عن طريق ابراهيم بايش، وتمكن فريق قطر من تعديل النتيجة في الدقيقة 29 عن طريق عمر سراج ، وفي الدقيقة 42 عزز المنتخب العراقي نتيجته بعد تسجيل الهدف الثاني عن طريق أيمن حسين لينتهي الشوط الاول بتقدم منتخب العراق بهدفين لهدف ، وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها حتى صافرة الحكم معلناً عن نهاية اللقاء.

وتصدر لاعب منتخب العراق ايمن حسين قائمة الهدافين بعد مباراة اليوم برصيد ثلاثة أهداف.

جرت المباراة على ملعب البصرة الدولي الذي امتلأ بالكامل وشهد حضورا جماهيرياً ملفتا وصل الى 65 الف متفرج.

وشهد قبل بدء اللقاء وقفة حداد للاعبي منتخبنا الوطني ومنتخب قطر على أرواح ضحايا الحادث المروري المؤسف الذي أودى بحياة العشرات من المشجعين في طريقهم بين مدينة الناصرية الى مدينة البصرة، صباح اليوم الاثنين، لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني في خليجي زين 25 بمدينة البصرة.