على حساب المحلي .. دولي سابق يؤيد الكادر الإسباني لقيادة الكرة العراقية

شفق نيوز/ قال اللاعب الدولي السابق والمحلل الكروي في قطر حارس محمد، يوم الجمعة، إن دعوته لاتحاد الكرة بالاستعانة بكوادر تدريبية اسبانية في المنتخبات العراقية بدلا من المحليين، لايعني بانه ضد مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل او الشباب عماد محمد والناشئين احمد كاظم .

وأضاف في حديثه لوكالة شفق نيوز، ان "بامكان مدربينا المحليين العمل في الاندية المميز في العراق، ولا يمكن الاستغناء عنهم، كل حسب نتائجه وعمله الذي يظهر خلال المنافسات المحلية كالشمس التي لا تحجبها بغربال".

وأكد أن سبق أن طالب "الاتحاد الاستعانة بالكادر الاسباني لمنتخبات الناشئين والشباب والاولمبي لاهمية هذه المنتخبات في بناء منتخب اول قوي، وفي نفس الوقت فإن المدربين المحليين الشباب سيكتسبون الخبرة من الإسبان من دون التدخل في عملهم وبعد سنوات سننتج مدربين محليين بمستويات عالية".