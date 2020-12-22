على بساط البيشمركة.. الشرطة أولاً والأمانة ثانياً في ختام بطولة المصارعة الحرة

شفق نيوز/ اسدل الستار على بطولة الاندية العراقية للمصارعة الرومانية والحرة لفئة المتقدمين اليوم الثلاثاء، بمشاركة 150 مصارعاً يمثلون ثلاثة عشر نادياً من بغداد وباقي المحافظات العراقية، حيث جرت المنافسات على مدار يومين على بساط نادي البيشمركة في مدينة السليمانية باقليم كوردستان.

وفي منافسات اليوم الثاني لفعالية المصارعة الحرة، توج فريق نادي الشرطة بالمركز الاول وجمع 235 ، وحل فريق نادي الامانة ثانياً وجمع 200 نقطة ، بينما جاء فريق نادي الاعظمية ثالثاً وجمع 134 نقطة .

وقال شعلان عبد الكاظم رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة، لوكالة شفق نيوز، إن البطولة شهدت تنافساً شرساً بين مصارعي الاندية العراقية، واسفرت عن ظهور ابطال قدموا مستويات ملفتة، مؤكداً أنهم سيكونون اضافة جديدة لتشكيلة منتخبنا الوطني.

واثنى عبد الكاظم على جهود اعضاء الاتحاد المركزي والاتحاد الفرعي في السليمانية ونادي البيشمركة للإسهام في تهيئة كل سبل النجاح للبطولة.

وأعرب عن امله بأن يكونوا قد وفقوا في اقامة البطولة التي تعد من اهم البطولات التي يقيمها الاتحاد ضمن منهاجه السنوي .