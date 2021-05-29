علوش: سوء ادارة اتحاد السلة أدى لتراجع اللعبة في العراق

شفق نيوز/ حمّل لاعب المنتخب العراقي، ونادي الكهرباء، لكرة السلة أحمد عبيد منشد (علوش)، يوم السبت، الاتحاد العراقي للعبة مسؤولية تراجع مستوى المنتخب وعدم تحقيقه نتائج إيجابية في البطولات الدولية، مؤكداً عدم وجود بديل عن الجيل الحالي للعبة.

وقال علوش لوكالة شفق نيوز، ان "اللعبة في تراجع مستمر بسبب إعمار اللاعبين الكبيرة في المنتخب وعدم يوجد البديل الذي يحل محل الجيل الحالي، وذلك لإهمال اتحاد السلة لدوري الفئات العمرية الذي يعد القاعدة الاساسية للعبة".

وأضاف "جيلنا الذي ظهر بعد عام 2004 من بين الاجيال الرائعة في تحقيق النتائج الايجابية للسلة العراقية"، موضحاً ان "لاعب السلة بالتحديد له وقت محدد لا يتمكن بعده من العطاء ولا تجاوزه لكن مع ذلك أنا وجيلي بسبب وجود الفراغ يصعب علينا الاعتزال وترك المنتخب حرصا منا على اللعبة".

واشار علوش إلى أنه "حتى بطولات دوري الدرجة الاولى لم يظهر فيها لاعب يمتلك مواصفات جيدة للاعب السلة".

وكان منتخب العراق لكرة السلة، قد ودع تصفيات المجموعة الرابعة الاسيوية المؤهلة للنهائيات بعد خسارته في كل اللقاءات التي خاضها في التصفيات الاسيوية التي جرت مؤخرا في العاصمة البحرينية المنامة.