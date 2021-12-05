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علوان يناشد اتحاد الكرة: استعيونوا بالآراء.. الكرة العراقية ستسقط

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-05T09:48:59+0000
علوان يناشد اتحاد الكرة: استعيونوا بالآراء.. الكرة العراقية ستسقط

شفق نيوز/ ناشد مدرب المنتخب العراقي السابق يحيى علوان، يوم الاحد، الاتحاد العراقي لكرة القدم بالاستعانة باراء وافكار المدربين والاكاديميين العراقيين، محذراً أن الكرة العراقية "ستسقط".

وقال علوان، لوكالة شفق نيوز، إن "مباراة منتخبنا لكرة القدم في بطولة كأس العرب مع منتخب قطر هو التحدي الاكبر فلابد من تحقيق الفوز  لاغيره".

وأضاف علوان، "يجب ان نلعب بهدف الفوز ولا نعتمد على الاحتمالات الاخرى كي لايدخل منتخبنا في حسابات معقدة وربما يحرمه التأهل للمرحلة المقبلة".

وأوضح أن "اسلوب بيتروفتش يختلف عن ادفوكات"، موضحاً أن "اللعب كان قلقاً مع ادفوكات اذ عامل اللاعبين بشكل تنافسي ما اثر عليهم سلباً، بينما كان الجانب الانساني واضحاً مع بيترفيتش وهذا جانب مهم ساعد اللاعبين في تغيير اسلوبهم وتقديم مستوى تصاعدي افضل من السابق، ومن يلاحظ يرى أن اداء المنتخب افضل في المباريات الاخيرة".

وأشار إلى أن "منتخب قطر حصل على يوم راحة اكثر من منتخبنا، وهذا الجانب سيخدمه من نواحي عديدة منها الاستشفاء وكسب الراحة"، مؤكداً أن "هذا سيكون عاملاً ايجابياً ومكسباً مهماً لمنتخب قطر وعلى بيتروفيتش ان يضع ذلك في حساباته ووضع الحلول المناسبة".

وبين أن "على بيتروفيتش ان يدرس كل الجوانب الفنية التي تخص مستوى منتخب قطر ويحدد واجبات اللاعبين والتركيز على نقاط القوة والضعف لدى منتخب قطر"، موضحاً أن "مباراتنا امام قطر مصيرية ولابد من تحقيق الفوز لبلوغ المرحلة المقبلة".

وحذر علوان، بأن "كرة القدم في العراق ستسقط اذا ما استمر الوضع بهذا الحال، وعلى الاتحاد العراقي الاستعانة باراء وافكار المدربين والاكاديميين العراقيين للاستفادة من افكارهم وطروحاتهم التي من خلالها تتطور الكرة وتدخل المنافسات الحقيقية".

وأشار إلى أنه "كان يتمنى ان يكون مدرباً للمنتخب الوطني العراقي كونه، يعرف كيف يتعامل مع اللاعب العراقي في مثل هكذا ظروف استثنائية"، مؤكداً "أعي جيداً ما يحتاجه اللاعب العراقي".

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