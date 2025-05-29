علم بلد غير العراق.. أرنولد يقع بمطب مع انطلاق التدريبات المغلقة (صورة)

شفق نيوز/ في مفارقة غريبة، نشر مدرب المنتخب العراقي غراهام ارنولد، يوم الخميس، عبر ستوري الانستغرام الخاص به، قائلا "تابعوني" لكنه يضع علم بلد اخر في المنشور.

وقد وضع الاسترالي ارنولد، في رابط حسابه على تيك توك عبارة تابعوني وعلم مصر بالخطأ ظناً منه انه علم العراق.

الى ذلك، بدأت التدريبات المغلقة للمنتخب، بعد السماح بتصوير عمليات الإحماء وتفاصيل صغيرة عبر مصور الاتحاد الخاص.

وذكر مصدر في اتحاد الكرة، لوكالة شفق نيوز، أن المدرب غراهام سيبدأ بتطبيق أسلوبه التكتيكي الخاص وسيكون التركيز على الأدوار، خطة اللعب وتطوير المهارات الفنية والخططية للاعبي الفريق.

وسيراقب أرنولد، اللاعببين عن قرب في مباراة تجريبية تقام لهم يوم غد الجمعة، من خلال تقسيم لاعبي منتخب العراق إلى مجموعتين.