علاء كاظم يقول "لا" للطلبة و"نعم" لكندا

شفق نيوز/ اكد علاء كاظم رئيس نادي الطلبة السابق، يوم الاحد، عدم رغبته العودة الى عمله رئيساً للنادي رغم إصدار المحكمة الرياضية قرار بعودة الإدارة السابقة.

وقال كاظم لوكالة شفق نيوز، انه "قرر عدم العودة للعمل في النادي رغم انصاف المحكمة للإدارة السابقة وإلغاء عمل الهيئة المؤقتة لانه لا يود العمل مجددا في الوسط الرياضي لما عاناه من ضغط نفسي اثرت على وضعه العام سلباً رغم كل ماقدمه للنادي من تفان وجهد لسنوات طويلة، بحسب قوله.

واوضح انه "انفق مبالغ طائلة على النادي خلال السنوات الماضية، مبيناً ان حتى تلك المبالغ التي انفقها لم ترد اليه رغم ان لديه مايثبت من مصاريف انفقها للنادي".

واشار الى ان هنالك اسماء من الرياضيين الذين خدموا النادي من الاوفياء من الادارة السابقة والهيئة العامة سيتصدون لادارة النادي في قادم الايام ونتمنى لهم التوفيق، لكن بالنسبة لي فقد قررت البقاء مع عائلتي في كندا والعيش بعيدا عن الرياضة ومتاعبها".

وكان عضو الهيئة الادارية السابق حيدر عبد الرزاق كسب القضية التي رفعها في المحكمة الرياضية ضد الهيئة المؤقتة والذي ادعى فيها عدم احقية الهيئة المؤقتة بادارة النادي بعد حلها الادارة السابقة.

وكان قرار الحكم القضائي الصادر من محكمة المنازعات الرياضية قد اصدرت حكماً قضائيا ببطلان وغير قانونية ادارة الطلبة المؤقتة الحالية وعودة الادارة السابقة وتسلمها مهمة ادارة النادي.