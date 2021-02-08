علاء كاظم يتنازل عن رئاسة الطلبة مقابل تسديد ديون النادي

شفق نيوز/ اعلن رئيس نادي الطلبة علاء كاظم، يوم الاثنين، عن تنازله من رئاسة النادي لـ"صباح الكناني" الشخصية الرياضية الذي فاز مؤخراً بمنصب النائب الثالث لرئيس الاولمبية العراقية في الانتخابات الاخيرة الملغاة.

وقال صباح الكناني لوكالة شفق نيوز؛ ان علاء كاظم قدم تنازلا عن رئاسة النادي لي في اجتماع جمعنا مساء أمس مقابل تسديد ديون النادي البالغة اربعمائة مليون دينار.

وأضاف الكناني انه وافق على المقترح المقدم من علاء كاظم لكن هنالك إجراءات يدرسها مع المختصين والهيئة العامة بغية إيجاد الحل القانوني الذي يسمح له تسلم مهمة رئاسة النادي.

وبين انه جاهز لدعم النادي بكل الامور وبامكانه اعادته الى افضل حال فيما إذا تسلم المهمة بشكل رسمي.